، شاهد.. انطلاق بطولة الشهداء الثالثة على ملاعب وصالات الحرس الوطني ،

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انطلقت منافسات بطولة شهداء الواجب الثالثة على صالات ومرافق وزارة الحرس الوطني، وذلك برعاية من الوزير الأمير عبدالله بن بندر، ومن المقرر أن تستمر منافساتها على مدى 52 يومًا، وسيتخللها عديد البرامج الثقافية والرياضية، وتمتد حتى الحفل الختامي في الثالث من إبريل المقبل.
وشارك 33 فريقًا من إدارات ووحدات وزارة الحرس الوطني بالمنطقة الوسطى والقطاعين الغربي والشرقي، وتتنافس الفرق في 13 لعبة رياضية وهي كرة القدم، والكرة الطائرة، وشد الحبل، وكرة الطاولة، والبلياردو، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، واختراق الضاحية، وكمال الأجسام، والسباحة، والرماية، والكاراتيه، والتايكوندو.
ورقميًا بلغ عدد اللجان المنظمة 16 لجنة، ويشارك في البطولة نحو 2000 لاعب و400 مدرب وإداري، و 105 حكام، ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا على ملاعب وصالات مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية الواقعة في منطقة خشم العان بمدينة الرياض.
شاهد.. انطلاق بطولة الشهداء الثالثة على ملاعب وصالات الحرس الوطنيعيسى الحربي الخليج 365 2019-02-12
انطلقت منافسات بطولة شهداء الواجب الثالثة على صالات ومرافق وزارة الحرس الوطني، وذلك برعاية من الوزير الأمير عبدالله بن بندر، ومن المقرر أن تستمر منافساتها على مدى 52 يومًا، وسيتخللها عديد البرامج الثقافية والرياضية، وتمتد حتى الحفل الختامي في الثالث من إبريل المقبل.
وشارك 33 فريقًا من إدارات ووحدات وزارة الحرس الوطني بالمنطقة الوسطى والقطاعين الغربي والشرقي، وتتنافس الفرق في 13 لعبة رياضية وهي كرة القدم، والكرة الطائرة، وشد الحبل، وكرة الطاولة، والبلياردو، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، واختراق الضاحية، وكمال الأجسام، والسباحة، والرماية، والكاراتيه، والتايكوندو.
ورقميًا بلغ عدد اللجان المنظمة 16 لجنة، ويشارك في البطولة نحو 2000 لاعب و400 مدرب وإداري، و 105 حكام، ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا على ملاعب وصالات مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية الواقعة في منطقة خشم العان بمدينة الرياض.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:39 PM
برعاية "عبدالله بن بندر".. وتستمر 52 يومًا ويشارك فيها نحو 2000 لاعب
انطلقت منافسات بطولة شهداء الواجب الثالثة على صالات ومرافق وزارة الحرس الوطني، وذلك برعاية من الوزير الأمير عبدالله بن بندر، ومن المقرر أن تستمر منافساتها على مدى 52 يومًا، وسيتخللها عديد البرامج الثقافية والرياضية، وتمتد حتى الحفل الختامي في الثالث من إبريل المقبل.
وشارك 33 فريقًا من إدارات ووحدات وزارة الحرس الوطني بالمنطقة الوسطى والقطاعين الغربي والشرقي، وتتنافس الفرق في 13 لعبة رياضية وهي كرة القدم، والكرة الطائرة، وشد الحبل، وكرة الطاولة، والبلياردو، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، واختراق الضاحية، وكمال الأجسام، والسباحة، والرماية، والكاراتيه، والتايكوندو.
ورقميًا بلغ عدد اللجان المنظمة 16 لجنة، ويشارك في البطولة نحو 2000 لاعب و400 مدرب وإداري، و 105 حكام، ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا على ملاعب وصالات مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية الواقعة في منطقة خشم العان بمدينة الرياض.
، شاهد.. انطلاق بطولة الشهداء الثالثة على ملاعب وصالات الحرس الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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