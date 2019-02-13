محمد بن مسعود - الدمام - الصحة أحالته للنيابة العامة وحثت الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات ضبطت ‏الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الصحة وافدًا بمهنة "مرافق" ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة ومناطق أخرى. وتفصيلاً، أوضحت الصحة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، فقد تم ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة، وتحث الجميع بالإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على 937. ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب بالمنازل في المدينة المنورة خالد الشاماني الخليج 365 2019-02-12 ضبطت ‏الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الصحة وافدًا بمهنة "مرافق" ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة ومناطق أخرى. وتفصيلاً، أوضحت الصحة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، فقد تم ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة، وتحث الجميع بالإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على 937. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 11:31 PM الصحة أحالته للنيابة العامة وحثت الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات الصحة أحالته للنيابة العامة وحثت الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات ضبطت ‏الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الصحة وافدًا بمهنة "مرافق" ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة ومناطق أخرى. وتفصيلاً، أوضحت الصحة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، فقد تم ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة، وتحث الجميع بالإبلاغ عن مثل تلك الممارسات بالاتصال على 937. ، ضبط وافد ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب بالمنازل في المدينة المنورة ،

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