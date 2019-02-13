، شاهد.. محافظ شقراء يرعى سباق اختراق الضاحية بمشاركة ٢٠٠ متسابق ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمته "التعليم" بمشاركة المرور والدوريات والبلدية والمستشفى والهلال الأحمر

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، سباق اختراق الضاحية الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة شقراء ممثلة بأندية الأحياء.

حضر السباق مدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، والمهندس بندر الشيباني، وعضو لجنة السياحة بالمحافظة نايف المطيري، ومدير النشاط بإدارة التعليم عبدالله المجلي، وعدد من مشرفي الإدارة وطلاب المدارس.

شارك في السباق أكثر من ٢٠٠ متسابق من مختلف مناطق المملكة، تنافسوا للحصول على جوائز السباق، والتي بلغت ٢٠ ألف ريال، حيث تم تقسيم السباق لثلاث فئات الفئة الأولى ٨ كم لخريجي الثانوية حتى عمر ٤٠ عاماً، والفئة الثانية ٦ كم لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، والفئة الثالثة ٤ كم لمرحلة ما بعد الـ ٤٠ عاماً.

وفي نهاية السباق، كرم محافظة شقراء الفائزين في السباق، ثم كرم الراعي الذهبي للسباق عبدالله القاسم، والراعي الفضي فندق "لي بارك"، كما كرم الجهات المتعاونة والمشاركة، إذ تم تكريم مرور شقراء والدوريات الأمنية وبلدية شقراء ومستشفى شقراء والهلال الأحمر.

وألقى مدير التعليم بشقراء كلمة رحب بها بمحافظ شقراء، وشكر الجهات المشاركة والداعمين والمنظمين من مشرفين وحكام.

ويأتي تنظيم تلك الفعاليات والبرامج الرياضية المتنوعة للسعي نحو تحقيق أحد أهداف "رؤية 2030"، والمتمثل في زيادة عدد ممارسي الرياضة بالمجتمع.