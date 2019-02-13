، غداً.. "هيئة الرياضة" و"وزارة التعليم" تدشنان "دوري المدارس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"

يدشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دوري المدارس يوم غدٍ الأربعاء في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، وذلك بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية.

وسينطلق دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، بدءاً من يوم الأحد القادم، على ما يقارب 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، كما سيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري.

وستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ 47 ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.