، بايزا: هفوة دفاعية تسببت في هدف النصر .. وديجانيني: التحكيم أثر على المباراة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردة فعل اللاعبين الأهلاويين بعد الخسارة

أكد كلاوديو بايزا مدافع الأهلي أن الفريق قدم مباراة ممتازة أمام النصر".

وقال:" قدمنا مباراة ممتازة وأضعنا عددًا من الفرص، بعكس النصر الذي استغل فرصتين وسجل منها هدفين".

وعن سبب الأخطاء الدفاعية قال: "ليست أخطاء ولكنها هفوة دفاعية تسببت بالهدف الثاني للنصر، كنا مسيطرين ولكن لم نستطع استغلال الفرص، نثق في الجميع وسنعدل من أخطائنا".

من جانب آخر عبّر ديجانيني مهاجم فريق الأهلي عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية وقال:" هي ليست عذرًا ولكن هذه الأخطاء أثرت على نتيجة المباراة".

وأضاف: لعبنا أمام فريق منافس وقدم مستوى جيدًا.



وزاد :"نحن جاءتنا "فرص" ولكن لم نستطع استغلالها".

وختم حديثه بالقول:"سنعمل مع المدرب لمعرفة طريقة لعبه".