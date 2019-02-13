، آل الشيخ يعلن تأسيس أكاديمية رياضية لاكتشاف المواهب ،

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه البدء في إنشاء أكاديمية خيرية على حسابه الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها.
وقال آل الشيخ :" انطلاقاً من واجبي تجاه الوطن الذي قدم لي الكثير واعتزازاً بهذه الأرض وأهلها، ومن باب الوفاء سأبدأ في إنشاء أكاديمية خيرية على حسابي الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها".
وأضاف: تم اختيار العاصمة السعودية الرياض موقعاً لهذا المشروع بمساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، وسأتقدم بأخذ التراخيص اللازمة لذلك من عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وزاد: تحقيقاً لذلك التقيت المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدرب البرتغالي والذي أبدى ترحيبه بالفكرة وسيضع يده بيدي للاستفادة من إنشاء الأكاديمية.
وأكد تركي آل الشيخ على أن الأكاديمية ستكون مجاناً للسعوديين ومواليد السعودية من المقيمين فيها وقال:" حلمي أن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب السعودي والمملكة في الدوريات العالمية".
آل الشيخ يعلن تأسيس أكاديمية رياضية لاكتشاف المواهبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه البدء في إنشاء أكاديمية خيرية على حسابه الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها.
وقال آل الشيخ :" انطلاقاً من واجبي تجاه الوطن الذي قدم لي الكثير واعتزازاً بهذه الأرض وأهلها، ومن باب الوفاء سأبدأ في إنشاء أكاديمية خيرية على حسابي الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها".
وأضاف: تم اختيار العاصمة السعودية الرياض موقعاً لهذا المشروع بمساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، وسأتقدم بأخذ التراخيص اللازمة لذلك من عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وزاد: تحقيقاً لذلك التقيت المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدرب البرتغالي والذي أبدى ترحيبه بالفكرة وسيضع يده بيدي للاستفادة من إنشاء الأكاديمية.
وأكد تركي آل الشيخ على أن الأكاديمية ستكون مجاناً للسعوديين ومواليد السعودية من المقيمين فيها وقال:" حلمي أن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب السعودي والمملكة في الدوريات العالمية".
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:32 PM
بإشراف "خيسوس".. وبشكل مجاني
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه البدء في إنشاء أكاديمية خيرية على حسابه الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها.
وقال آل الشيخ :" انطلاقاً من واجبي تجاه الوطن الذي قدم لي الكثير واعتزازاً بهذه الأرض وأهلها، ومن باب الوفاء سأبدأ في إنشاء أكاديمية خيرية على حسابي الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها".
وأضاف: تم اختيار العاصمة السعودية الرياض موقعاً لهذا المشروع بمساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، وسأتقدم بأخذ التراخيص اللازمة لذلك من عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وزاد: تحقيقاً لذلك التقيت المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدرب البرتغالي والذي أبدى ترحيبه بالفكرة وسيضع يده بيدي للاستفادة من إنشاء الأكاديمية.
وأكد تركي آل الشيخ على أن الأكاديمية ستكون مجاناً للسعوديين ومواليد السعودية من المقيمين فيها وقال:" حلمي أن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب السعودي والمملكة في الدوريات العالمية".
، آل الشيخ يعلن تأسيس أكاديمية رياضية لاكتشاف المواهب ،
المصدر : الخليج 365
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