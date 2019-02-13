، مصادر "الخليج 365" تكشف تفاصيل جديدة في حادثة ابتدائية الشرائع بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت دور القائدة في الحفاظ على سلامة الطالبات.. والنيابة تحقق غداً

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة حول حادثة الابتدائية 132 بالشرائع ودور قائدة المدرسة في حرصها على سلامة طالباتها أثناء الحادثة، إذ قالت المصادر إن الخلاف وقع أثناء انصراف طالبات الصفوف الأولية بالمدرسة.

وأوضحت مصدر لـ"الخليج 365" أنه ورد اتصال هاتفي لقائدة المدرسة من الحارس يفيدها بوقوع شجار بينه وبين أحد أولياء الأمور، إذ أقدم على ضرب طالبة اتضح أنه شقيقها وقام بتصرفات سلوكية مخلة بالآداب أمام الطالبات.

وأضاف المصدر: على الفور أوقفت قائدة المدرسة خروج الطالبات حفاظاً على سلامتهم وقامت بالخروج وبرفقتها مسؤولة الأمن والسلامة والمرشدة الطلابية والمعلمة المناوبة في الحصة السابعة وزوجة الحارس لبوابة المدرسة للوقوف على الحدث حفاظاً على طالبات المدرسة أثناء الانصراف والاطمئنان على سلامتهن.

وتابع المصدر: عند خروج قائدة المدرسة لم تشاهد الشخص المذكور وإنما شاهدت تجمعاً لبعض أولياء أمور الطالبات ممن شاهدوا الموقف.

وتم الإبلاغ عن الواقعة على رقم العمليات الموحدة 911 والتي بدورها وجهت دوريات الأمن للموقع وباشرت الحالة وقبضت على الشخص وسلم بمحضر لشرطة الشرائع، والتي بدورها ستحيل الأوراق وملف القضية للنيابة العامة صباح الغد.

وبدورها، أكدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه لم تحدث أي محاولة من ولي الأمر لاقتحام المدرسة أو التعرض لها بأي شكل من الأشكال.

وكان ولي أمر طالبة قد قام ببعض التصرفات المخالفة أمام إحدى المدارس بالشرائع مما استدعى تدخل أولياء الأمور ومباشرة دوريات الأمن.