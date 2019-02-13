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تمكَّن رجال جوازات منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت من ضبط وافد من الجنسية الباكستانية؛ حاول الهروب إلى دولة الكويت متخفيًا بزي عامل نظافة.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن يقظة رجال الجوازات حالت دون هروب الوافد الباكستاني؛ إذ اتضح أنه مطلوب بقضية قتل بمنطقة تبوك قبل أيام عدة.
وقد تم تسليم الجاني للجهات المختصة.
يقظة رجال جوازات الرقعي تحبط هروب "باكستاني" مطلوب بقضية قتلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
تمكَّن رجال جوازات منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت من ضبط وافد من الجنسية الباكستانية؛ حاول الهروب إلى دولة الكويت متخفيًا بزي عامل نظافة.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن يقظة رجال الجوازات حالت دون هروب الوافد الباكستاني؛ إذ اتضح أنه مطلوب بقضية قتل بمنطقة تبوك قبل أيام عدة.
وقد تم تسليم الجاني للجهات المختصة.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:15 PM
حاول الهروب إلى دولة الكويت متخفيًا بزي عامل نظافة
تمكَّن رجال جوازات منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت من ضبط وافد من الجنسية الباكستانية؛ حاول الهروب إلى دولة الكويت متخفيًا بزي عامل نظافة.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" إلى أن يقظة رجال الجوازات حالت دون هروب الوافد الباكستاني؛ إذ اتضح أنه مطلوب بقضية قتل بمنطقة تبوك قبل أيام عدة.
وقد تم تسليم الجاني للجهات المختصة.
، يقظة رجال جوازات الرقعي تحبط هروب "باكستاني" مطلوب بقضية قتل ،
المصدر : الخليج 365
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