، "كفاءة" يدعو لتحريك المركبة المتوقفة كل أسبوعين لحماية الإطارات من التلف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى أصحاب المركبات بالانتباه للعيوب الفنية أو التصنيعية قبل الشراء

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بتحريك السيارة المتوقفة دون استعمال لفترات طويلة، لحماية إطاراتها من التلف.

وتفصيلاً، قال برنامج كفاءة: "إطارات السيارة غير المستعملة، تتعرض للفساد، لذا يوصى بتحريك السيارة بحد أقصى كل أسبوعين، باستمرار، كما يوصى بضبط تعبئة هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به من الشركة المصنعة، حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار".

وحذر "كفاءة" قائدة المركبات من أسباب أخرى، قد تؤدي إلى انفجار الإطار بشكل مفاجئ، وقال: "لابد من مراعاة التأكد أن حالة الإطار جيدة، وليس به عيوب فنية أو تصنيعية، كما يجب مراعاة عدم تحميل السيارة بأوزان كبيرة، تفوق الحد الموصي به من الشركة المصنعة".

وأوصى البرنامج بأهمية اتباع التعليمات والإرشادات الموجودة في كتيب السيارة، وإذا لم يوجد هذا الكتيب، فهناك تعليمات في الملصق الموجود بالسيارة، وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية".

وقال "كفاءة"، إن إطارات السيارات معرضة للانفجار أثناء السير، وبخاصة في فصل الصيف، موصيًا سائقي المركبات بتلافي الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك. وقال: "الإطارات غير المناسبة للمركبة، قد تؤدي إلى اختلالات أو مشكلات فنية في السيارة، كما أنها قد تكون عرضة للانفجار المفاجئ".

وأضاف: "لانفجار الإطار أسبابه العديدة، ويستطيع السائق إذا تعامل مع هذه الأسباب بقليل من الحرص والاهتمام، أن يتجنبها تمامًا، ومن هذه الأسباب تآكل أو تلف الإطار الناشئ عن انخفاض أو ارتفاع ضغط تعبئة الهواء للإطارات عن الموصى به من قِبل الشركة الصانعة للسيارة، وزيادة السرعة، أو تعرض الإطار للصدمات بالأجسام الصلبة من الأرصفة والحجارة".

وأشار البرنامج إلى أن "تخزين الإطارات في أماكن رطبة أو أجواء شديدة الحرارة، يؤدي إلى تلف الإطار على الرغم من أنه جديد، ومن ثم يكون عرضة للانفجار المفاجئ إذا استخدم بعد ذلك".

ودعا "كفاءة" أصحاب المركبات إلى قراءة تاريخ الإنتاج الموجود على الإطار، للتأكد من صلاحيته، مشيرًا إلى أن بعضهم لا يهتم بهذا الجانب، ما قد يجعلهم يقبلون على شراء إطارات منتهية الصلاحية، وقد تكون تالفة.