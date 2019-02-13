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محمد بن مسعود - الدمام - قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير، أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.
نائب أمير الرياض يقدم العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير، أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:06 PM
قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري - رحمها الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير، أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.
، نائب أمير الرياض يقدم العزاء والمواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت فهد آل مشاري ،
المصدر : الخليج 365
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