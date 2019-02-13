محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي القادسية المقدم ضد النصر لمشاركة اللاعب سلطان الغنام في المباراة التي جمعتهما في السادس من فبراير الجاري، وجاء في البيان قبول اللجنة للاحتجاج شكلاً ورفضه من حيث الموضوع مع مصادرة رسوم الاحتجاج وحق القادسية في التوجه للجنة الاستئناف لاستئناف القرار. لجنة الانضباط ترفض احتجاج القادسية ضد النصر عبدالله الشهري الخليج 365 2019-02-12 أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي القادسية المقدم ضد النصر لمشاركة اللاعب سلطان الغنام في المباراة التي جمعتهما في السادس من فبراير الجاري، وجاء في البيان قبول اللجنة للاحتجاج شكلاً ورفضه من حيث الموضوع مع مصادرة رسوم الاحتجاج وحق القادسية في التوجه للجنة الاستئناف لاستئناف القرار. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 11:04 PM أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي القادسية المقدم ضد النصر لمشاركة اللاعب سلطان الغنام في المباراة التي جمعتهما في السادس من فبراير الجاري، وجاء في البيان قبول اللجنة للاحتجاج شكلاً ورفضه من حيث الموضوع مع مصادرة رسوم الاحتجاج وحق القادسية في التوجه للجنة الاستئناف لاستئناف القرار. ، لجنة الانضباط ترفض احتجاج القادسية ضد النصر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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