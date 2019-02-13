، النصر يُسقط الأهلي في عقر داره.. ويواصل مطاردة جاره ،

محمد بن مسعود - الدمام - في قمة الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

واصل النصر مطاردته غريمه التقليدي الهلال؛ إذ أسقط مستضيفه الأهلي 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر ثانيًا (43 نقطة)، والأهلي ثالثًا (36 نقطه).

جاء الشوط الأول بمستوى فني متوسط من جانب الطرفين، وإن كان هجوم الأهلي بقيادة السومة ودجانيني تفاريس هو الأخطر تهديدًا على مرمى حارس مرمى الضيف "برادلي جونز".

في الدقيقة الـ20 ضاعت فرصة سهلة للاعب الأهلي نيكولا بعد أن سدد الكرة إلى خارج الملعب بشكل غريب.

كذلك أضاع "دجانيني" كرة مماثلة لكرة "نيكولا" عند الدقيقة الـ40، لكن النصر تحصل عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (46) على خطأ، فأرسل "جوليانو" كرة ساقطة داخل الصندوق الأهلاوي، حولها برونو اوفيني برأسه تجاه المرمى الأهلاوي، تصدى لها الحارس محمد العويس في المرة الأولى، ثم عادت لرأس عبدالرزاق حمدالله الذي أودعها الشباك هدفًا أول.

مع مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ58، أعلن حكم اللقاء التركي (شاكير) ركلة جزاء للأهلي، نفذها الهداف التاريخي للفريق عمر السومة (14 هدفًا) بقوة داخل الشباك محرزًا هدف التعديل.

لم يمهل الضيوف مستضيفهم سوى دقيقتين، وتحديدا عن الدقيقة الـ60 حينما خطفوا الهدف الثاني برأسية ولا أجمل لهداف النصر حمدالله (13 هدفًا) مستثمرًا عرضية مرابط المثالية.

رمى المدير الفني للأهلي "فوساتي" بأوراقه الرابحة عند الدقيقتين الـ70 والـ75 بالثنائي (المخضرم) تيسير الجاسم وعبدالفتاح عسيري من أجل التعديل، لكن ذلك لم يحدث.

ولم تكن الدقائق الخمس التي منحها حكم اللقاء وقتًا بدلاً من الضائع كافية للتعديل بالنسبة للأهلي، بل بقي دفاع الأصفر متماسكًا ومترابطًا، وظل يلعب على الكرات المرتدة حتى صفارة النهاية.