‏يقظة رجال جوازات الرقعي تحبط هروب “باكستاني” مطلوب بقضية قتل

تمكَّن رجال جوازات منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت من ضبط وافد من الجنسية الباكستانية؛ حاول الهروب إلى دولة الكويت متخفيًا بزي عامل نظافة.
وأشارت المعلومات بحسب صحيفة “سبق” إلى أن يقظة رجال الجوازات حالت دون هروب الوافد الباكستاني؛ إذ اتضح أنه مطلوب بقضية قتل بمنطقة تبوك قبل أيام عدة. وقد تم تسليم الجاني للجهات المختصة.
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