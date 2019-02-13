الحصيني: مضى نصف موسم الأمطار ببلادنا واستعدّوا للأكثر غزارة

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، إن نصف موسم الأمطار في المملكة مضى؛ لكن يتبقى النصف الآخر من الموسم، وهو الأكثر غزارة في الأمطار.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نصف موسم الأمطار في بلادنا مضى، وبقي النصف الآخر، وهو كثير، بارك الله فيه، مضيفًا أن معظم السيول التاريخية تحدث في النصف الثاني من موسم الأمطار.

وأشار الباحث في الطقس، إلى أن النصف الثاني من موسم الأمطار يقع فيه موسم السرايات، وفيه أيضًا المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة تتصف بالتقلبات الجوية، وأحيانا تتشكل فيها السحب العملاقة ذات المطر الغزير، المصحوبة برياح وحبات البَرَد، مطالبًا أمانات المدن بالاستعداد للنصف الثاني من موسم الأمطار.

وكان الحصيني توقع في تغريدة سابقة، أجواء باردة جدًا ليلًا وفي الصباح الباكر، ولطيفة نهارًا، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، قائلًا «لمصلحتكم البسوا ولبسّوا عيالكم ملابس شتوية ثقيلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض.. المدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية شتوي متوسط، وباقي المناطق ربيعي».

في السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى أن الحالة الجوية المرتقبة تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد في تقريرها لطقس غدًا الأربعاء، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مـناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ونجران، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.