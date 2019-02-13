محافظ صبيا ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول لخامي

أدّى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين، بجامع معاذ بن جبل بمركز العالية بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبده بن حسن لخامي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل الداود، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لوالد وذوي الشهيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد بما يقدمه جميع منسوبي القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي، الذي يعد مصدر فخر للجميع من أبناء الوطن.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده دفاعًا عن الدين والوطن، مجددين العهد للقيادة الرشيدة.

وأدّى الصلاة مع محافظ صبيا، عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، ومشائخ وأهالي مركز العالية.