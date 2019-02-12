الان تتابع عاجل .. “الإسكان” تتيح 3 مشاريع سكنية جديدة للحجز في القصيم وتبوك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أطلقت وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء 3 مشاريع سكنية جديدة للفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة في منطقتي تبوك والقصيم، تسهم هذه المشاريع مجتمعة في توفير 564 فيلا سكنية جاهزة للسكن، ودعا برنامج “سكني” جميع المستفيدين المرشحين في تلك المناطق والراغبين في التملك ضمن مشاريع الوزارة إلى زيارة المعارض المخصصة للحجز في مواقع المشاريع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن هذه المشاريع ستكون متاحة للحجز أمام المستفيدين اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال زيارة موقع المشروع، واستكمال اجراءات الحجز النهائي للوحدة السكنية، مبيّنة أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي.

وشملت المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة مشروع المذنب بمنطقة القصيم، والذي يوفر 100 وحدة سكنية من نوع فيلا تبلغ مساحتها 500 متر مربع، حيث تضم 4 غرف نوم ومجلس وصالة ومطبخ و3 دورات مياه، وتبدأ أسعارها (308,595 ريال) وبأقساط شهرية تبدأ من (1,029 ريال)، وتتوفر في المشروع كامل الخدمات إذ يحوي على مواقع مخصصة للمدارس، ومسجدين، بالإضافة الى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وملاعب للأطفال، ومرافق تجارية، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات..

أما المشروع الثاني في منطقة القصيم والواقع في محافظة عيون الجواء فيضم 76 فيلا على مساحة اجمالية تتجاوز 116,227 متر مربع للمشروع كاملاً، وتبلغ قيمة الفلل السكنية فيه (295,515 ريال) للفيلا، ووبأقساط شهرية تبدأ من (985 ريال)، بمساحة إجمالية للأرض تصل لنحو 500 متر مربع لكل فيلا، ومساحة بناء تقدر بحوالي 245 متر مربع، ويضم المشروع عدد من المساجد وحدائق، ومركز ثقافي، وأراضي مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية.

ويقع مشروع إسكان تيماء في منطقة تبوك، يبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 388 فيلا بسعر (343,050 ريال)، إضافة إلى 376 قطعة أرض مُطورة، تبلغ مساحته الإجمالية (749,300 متر مربع)، حيث يضم مساجد وحدائق، ومسطحات خضراء، وأراض مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية، ويبدأ القسط الشهري للفلل السكنية من (1,144 ريال)، فيما تبلغ مساحة الأرض 500 متر مربع كل فيلا،، وتشمل الفيلا الواحدة 4 غرف نوم بالإضافة إلى المرافق الأخرى.

وأكّدت الوزارة أن هذه المشاريع التي تتميز بتكامل البنية التحتية والخدمات، من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلته، وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتأتي هذه المشاريع امتداداً لأكثر من 35 مشروعاً للفلل السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والتي سبق الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، حيث توفر هذه المشاريع أكثر من 12 الف فيلا سكنية، تتوزع في مختلف مدن المملكة، مشددة على التزام بتسليم هذه المشاريع للمستفيدين بعد اكتمال اجراءات الحجز النهائي.