الان تتابع عاجل .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض تقرير أداء الأجهزة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة العامة، ضمن محاور قياس تحقيق الأداء والمستهدفات، وقياس الإنجاز في تنفيذ المبادرات، وقياس رضا المستفيدين.

وناقش المجلس، مؤشرات قياس أداء الأجهزة الرئيسية، وتقييم مدى تحقيق الأهداف والمستهدفات المعتمدة، والمتطلبات والأولويات اللازمة لها، ومستوى تحقيق النتائج المرتبطة بالمخرجات المرحلية للمبادرات، كما تضمن إيجازاً عن رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من قبل الأجهزة العامة، ومستوى الرضا عن الحصول على الخدمات، وتقييم مراكز ونوعية الخدمات، إضافة لتحليل أبرز النتائج المستخلصة من نتائج قياس مؤشرات ومبادرات أداء الأجهزة العامة والتوصيات اللازمة حيالها.

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