المساعدة المقطوعة برقم الطلب من الأمور التي يبحث عنها أغلب المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي،حيث تُقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات على البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، ومن أهم خدمات الضمان الاجتماعي التي تهم المواطنين السعوديين خدمة (الإستعلام عن المُساعدة المقطوعة برقم الطلب )، فأصبح الآن من المُمكن معرفة كافة التفاصيل المُتعلقة بالمساعدة المقطوعة عبر الإنترنت، وتوفير الكثير من الوقت والجهد الذي يحتاجه الذهاب إلى المصالح الحكومية بالمملكة، ولذلك نُقدم لكم اليوم طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بشكل سهل وسريع.

طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

قامت وزارة العمل السعودية بتخصيص رابط خاص للإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، وذلك لإمكانية التعرف على قيمة الدعم المادي الذي قامت وكالة الضمان الإجتماعي بإيداعه في الحسابات البنكية للمُستفيدين، كما اتاح الضمان الاجتماعي استعلام عن الرصيد ، ويتم صرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة فقط، ويُمكن الإستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا يقوم المُستفيد بالدخول على رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر الاستعلام عن طلب في الضمان الاجتماعي

سوف تلاحظ ظهور صفحة رئيسية تحتوي على مجموعة من البيانات المطلوبة.

يجب تعبئة كافة البيانات مثل السجل المدني، ورقم الطلب، والكود الموجود بالصورة.

ثم الضغط على زر (عرض)، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدة المقطوعة.

كيفية الحصول على رقم الطلب للإستعلام عن المساعدة المقطوعة

يجب الحصول على رقم الطلب الخاص بالإستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك بالطريقة التالية:

أولًا الإتصال على رقم الهاتف الأرضي التالي 8001222777، أو رقم الجوال المحمول التالي 0112915588.

بعد ذلك يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمُستفيد.

ثم الضغط على رقم (2) للإستعلام عن البرامج المساندة التي تُقدمها الوزارة.

ثم الضغط على رقم (1) للإستعلام عن برنامج المساعدة المقطوعة.

سوف تصلك رسالة تحتوي على رقم الطلب الخاص بك، ومن الضروري الإحتفاظ بالرقم؛ حتى يُمكن الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب في أي وقت.

والجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبلغ مالي تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة بتقديمه للأسر الفقيرة، والأشد إحتياجاً، وتُقدمه أيضاً لمحدودي الدخل، وذلك لمواجهة غلاء أسعار الكهرباء والماء، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول المساعدة المقطوعة برقم الطلب ، وإن كان لديكم أي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات.