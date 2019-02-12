التسجيل في مقيم | muqeem ورقم خدمة العملاء وماذا تفعل إذا نسيت اسم المستخدم في مقيم

التسجيل في مقيم من أكثر ما يبحث عنه المواطنون السعوديون، التسجيل في مقيم يختصر الوقت والجهد، حيث أن بوابة مقيم هي أحد البوابات الإلكترونية الموجودة على شبكة الانترنت ومتاحة على مدار الساعة كي يتم التسجيل في مقيم ، فإن كنت رب عمل أو صاحب منشأة يمكنك الاطلاع على كافة بيانات المقيمين عبر الادارة العامة للجوازات، حيث يمكنك بسهولة تامة الحصول على كل المعلومات التي تحتاجها عن المقيم، كما تتيح خدمة مقيم للمنشآت أن يتطلع رب العمل على بيانات الموظفين لديه، وإتمام معاملات الجوازات دون الحاجة إلى الذهاب إلي مركز الجوازات، وحول كيفية التسجيل في مقيم بالتفصيل موضوعنا اليوم.

كيفية التسجيل في مقيم

التسجيل في مقيم يتم بكل سهولة فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

قم بملء نموذج الإشتراك شريطة ألا يحتوي على أي أخطاء املائية أو شطب.

قم بالتوجه إلي الغرفة التجارية للحصول على تصديق التسجيل في مقيم .

قم بارسال أصل الطلب مع صورة من السجل وصورة من الهوية.

يمكنك التسجيل في مقيم الكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي التسجيل في بوابة مقيم، عبر الضغط على اسم الموقع.

قم بكتابة اسم الشركة واسمك.

قم باختيار عنوان المؤسسة الخاصة بك.

قم بكتابة بريدك الالكتروني، ورمز التحقق، ثم اضغط على ارسال.

نسيت اسم المستخدم في مقيم

في حال نسيت اسم المستخدم في مقيم يمكنكم الاتصال على الرقم التالي 920000356

أو التواصل عبر خدمة العملاء مقيم عبر الضغط عليها.

شرح برنامج مقيم

التسجيل في بوابة مقيم

إن كان لديكم أي استفسارات حول التسجيل في مقيم | muqeem يمكنكم أ، تتركوها لنا في التعليقات، وسنجيب عليكم بإذن الله.