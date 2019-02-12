شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يُشدد على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

وجَّه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بسرعة إنجاز المشاريع التي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة في الوقت المحدد، وذلك خلال تفقده عدداً من المشروعات التي ينفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً في مدينة جازان.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة على عدد من المشروعات المنفذة ومراحل العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، مستمعاً لشرح مفصل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي, عن المشروعات التي شملتها الزيارة ومنها مشروع إنشاء مؤسسة رعاية الفتيات بجازان الجاري تنفيذه على مساحة ٦٤٣٠ متراً مربعاً، وبتكلفة إجمالية تزيد عن ٤٣ مليون ريال، وبنسبة إنجاز قاربت الـ٩0 في المئة.

كما اطلع نائب أمير المنطقة على سير العمل في العديد من المشروعات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان, والتي شملت مشروع إنشاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومشروع إنشاء فرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية, وصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة، ومشروع إنشاء دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان، ومكاتب الضمان بمدينة جيزان, ومحافظتي صامطة وفرسان، والمخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بتلك المشروعات التي يُطبق من خلالها المعايير العالمية في الأمن والسلامة، ونسب الإنجاز المتحققة في تلك المشروعات.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بتفقد مشروعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان، وما شاهده خلال الزيارة من إنجاز في تلك المشروعات التي تخدم فئات غالية على الجميع، موجهاً مدير فرع العمل بجازان ومنسوبي الفرع بمضاعفة الجهود لإنجاز تلك المشروعات في الأوقات المحددة، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها في المنطقة.