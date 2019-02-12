شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يفتتح معرض الملك سلمان «الدائم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، معرض الملك سلمان بن عبدالعزيز «الدائم» الذي أنشأته أمانة منطقة الجوف في مقرها.

وتجول أمير المنطقة داخل المعرض، مستمعاً إلى شرحٍ من أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي عن محتواه، حيث يضم 100 صورة تدرجت من عهد المؤسس إلى عهد الملك سلمان الزاهر.

واشتمل المعرض على أقسام مختلفة تركزت على طفولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومراحل حياته، وزياراته التاريخية داخل وخارج المملكة.

وكشف المهندس الغامدي عن صور نادرة وخاصة للملك سلمان تحاكي مراحل حياته ومرافقته للملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ.

وأشاد الأمير فيصل بن نواف بفكرة المعرض وما اشتمل عليه من صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لأمين المنطقة، داعياً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادته الرشيدة.

حضر الافتتاح وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات وقياداتها، وعدد من المسؤولين في المنطقة.