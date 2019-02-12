شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تضبط وافداً انتحل صفة طبيب ومارس الطب في المنازل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافداً ينتحل صفة طبيب، ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة. ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافداً ينتحل صفة طبيب، ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة. وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أنها أحالت الوافد إلى النيابة العامة، حاثة الجميع إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.



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