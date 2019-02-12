تركي بن طلال يوجه بافتتاح تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري بأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه أمير منطقة عسير تركي بن طلال اليوم بافتتاح تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري "جسر الغنيم"، والعمل على تطوير المناطق المحيطة له لتنسجم مع طبيعة المكان وتطويره وتزيينه بالأشجار والمسطحات الخضراء، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشروع اليوم، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق، داعيا إلى تشكيل فريق عمل رفيع المستوى لحصر المشروعات المتأخرة والمتعثرة ووضع الحلول الكفيلة بإنجازها وإزالتها من خلال العمل بروح الفريق الواحد في مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر.
وفور وصوله مقر المشروع قدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شرحا عن سير العمل والمدد الزمنية المتبقية لإنجازه، مبينا أنه سيتم ربط الطريق مع تقاطع الملك فهد خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما سيتم استكماله وربطه مع طريق الحزام الشمالي خلال 6 أشهر، مثمنا توجيه أمير عسير ومتابعته لفتح الطريق أمام عبور المركبات وفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، عادا الطريق من أهم الطرق الرئيسة في مدينة أبها.
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