، هزيمة تاريخية للحكومة الأسترالية هي الأولى منذ قرن.. والسبب اللاجئون ،

محمد بن مسعود - الدمام - 75 نائباً في مجلس الشيوخ صوتوا ضدها

منيت الحكومة الأسترالية المحافظة بهزيمة تاريخية، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أصبحت أول حكومة منذ نحو قرن تخسر التصويت على قانون مهم يتعلق باللاجئين في البرلمان.

ورغم الجهود المضنية التي بذلها رئيس الوزراء سكوت موريسون، إلا أنه مني بهزيمة على أيدي النواب، الذين صوتوا لصالح السماح لطالبي اللجوء، المحتجزين خارج حدود البلاد بالحصول على العلاج الطبي.

وبحسب "فرانس برس"، هذه أول مرة منذ عقود تخسر فيها الحكومة الأسترالية تصويتاً بشأن قانون مهم.

وصوت النواب بأغلبية 75 صوتاً مقابل 74 لصالح مشروع القانون الخاص باللاجئين، الذي تعارضه الحكومة، ويأتي بمثابة ضربة لرئيس الوزراء، الذي يواجه صعوبات وأثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يبقى في منصبه.

وكان مشروع القانون، وهو تعديل لقانون حكومي، قد صادق عليه مجلس الشيوخ في ديسمبر (كانون الأول)، وسيعاد إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه غداً بعد إجراء العديد من التعديلات عليه.