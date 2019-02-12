، هزيمة تاريخية للحكومة الأسترالية هي الأولى منذ قرن.. والسبب اللاجئون ،

منيت الحكومة الأسترالية المحافظة بهزيمة تاريخية، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أصبحت أول حكومة منذ نحو قرن تخسر التصويت على قانون مهم يتعلق باللاجئين في البرلمان.
ورغم الجهود المضنية التي بذلها رئيس الوزراء سكوت موريسون، إلا أنه مني بهزيمة على أيدي النواب، الذين صوتوا لصالح السماح لطالبي اللجوء، المحتجزين خارج حدود البلاد بالحصول على العلاج الطبي.
وبحسب "فرانس برس"، هذه أول مرة منذ عقود تخسر فيها الحكومة الأسترالية تصويتاً بشأن قانون مهم.
وصوت النواب بأغلبية 75 صوتاً مقابل 74 لصالح مشروع القانون الخاص باللاجئين، الذي تعارضه الحكومة، ويأتي بمثابة ضربة لرئيس الوزراء، الذي يواجه صعوبات وأثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يبقى في منصبه.
وكان مشروع القانون، وهو تعديل لقانون حكومي، قد صادق عليه مجلس الشيوخ في ديسمبر (كانون الأول)، وسيعاد إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه غداً بعد إجراء العديد من التعديلات عليه.
هزيمة تاريخية للحكومة الأسترالية هي الأولى منذ قرن.. والسبب اللاجئونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
منيت الحكومة الأسترالية المحافظة بهزيمة تاريخية، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أصبحت أول حكومة منذ نحو قرن تخسر التصويت على قانون مهم يتعلق باللاجئين في البرلمان.
ورغم الجهود المضنية التي بذلها رئيس الوزراء سكوت موريسون، إلا أنه مني بهزيمة على أيدي النواب، الذين صوتوا لصالح السماح لطالبي اللجوء، المحتجزين خارج حدود البلاد بالحصول على العلاج الطبي.
وبحسب "فرانس برس"، هذه أول مرة منذ عقود تخسر فيها الحكومة الأسترالية تصويتاً بشأن قانون مهم.
وصوت النواب بأغلبية 75 صوتاً مقابل 74 لصالح مشروع القانون الخاص باللاجئين، الذي تعارضه الحكومة، ويأتي بمثابة ضربة لرئيس الوزراء، الذي يواجه صعوبات وأثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يبقى في منصبه.
وكان مشروع القانون، وهو تعديل لقانون حكومي، قد صادق عليه مجلس الشيوخ في ديسمبر (كانون الأول)، وسيعاد إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه غداً بعد إجراء العديد من التعديلات عليه.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:03 PM
75 نائباً في مجلس الشيوخ صوتوا ضدها
منيت الحكومة الأسترالية المحافظة بهزيمة تاريخية، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أصبحت أول حكومة منذ نحو قرن تخسر التصويت على قانون مهم يتعلق باللاجئين في البرلمان.
ورغم الجهود المضنية التي بذلها رئيس الوزراء سكوت موريسون، إلا أنه مني بهزيمة على أيدي النواب، الذين صوتوا لصالح السماح لطالبي اللجوء، المحتجزين خارج حدود البلاد بالحصول على العلاج الطبي.
وبحسب "فرانس برس"، هذه أول مرة منذ عقود تخسر فيها الحكومة الأسترالية تصويتاً بشأن قانون مهم.
وصوت النواب بأغلبية 75 صوتاً مقابل 74 لصالح مشروع القانون الخاص باللاجئين، الذي تعارضه الحكومة، ويأتي بمثابة ضربة لرئيس الوزراء، الذي يواجه صعوبات وأثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يبقى في منصبه.
وكان مشروع القانون، وهو تعديل لقانون حكومي، قد صادق عليه مجلس الشيوخ في ديسمبر (كانون الأول)، وسيعاد إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه غداً بعد إجراء العديد من التعديلات عليه.
، هزيمة تاريخية للحكومة الأسترالية هي الأولى منذ قرن.. والسبب اللاجئون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة تاريخية للحكومة الأسترالية هي الأولى منذ قرن.. والسبب اللاجئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.