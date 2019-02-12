، محافظ الجموم يشهد توقيع عدة اتفاقيات بين "الزراعة" وإدارات أخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكريم المتميزين وتشجير ٩ مساجد ضمن مبادرة "الاستفادة من المياه الرمادية"

شهد محافظ الجموم عمران بن حسن الزهراني، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم، توقيع اتفاقية مشتركة بين مدير مكتب وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة الجموم المهندس سالم بن باتع البشري، ومدير شرطة محافظة الجموم العقيد سعد بن حمود البلادي.

وجرى توقيع اتفاقية أخرى بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم ورئيس بلدية الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص، للتعاون المشترك في الزراعة داخل النطاق العمراني وفي التعاون المشترك في مجال مكافحة البعوض والحشرات وفي مجال البيئة ومكافحة التصحر.

كما زار "الجار الله" مكتب الوزارة بمحافظة الجموم برفقة مدير مكتبه سعيد الغامدي ومدير الثروة النباتية المهندس وسيم بن عبدالله المحلبدي.

وكان في استقبالهم مدير المكتب المهندس سالم بن باتع البشري وتم تكريم الموظفين المتميزين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم ليكون حافزًا لهم على العطاء .

وخلال الزيارة جرى توقيع اتفاقية بين مكتب الوزارة ومدرسة الجموم الابتدائية، ويمثلها سعدي العتيبي لتعزيز التعاون والتكامل بين الإدارات الحكومية..

وعلى صعيد ذي صلة، قام الغامدي بتشجير مسجد البخاري أثناء زيارته لمحافظة الجموم ضمن مبادرة مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم للاستفادة من مياه الوضوء "المياه الرمادية" في الزراعة، وذلك بالإشارة إلى اتفاقية تعاون سابقة بين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم ومدير إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة الجموم سرور بن خليف الظويفري، والتي كانت في ٢٤ محرم ١٤٤٠هـ .

يذكر أنه حتى تاريخ اليوم الثلاثاء تم الانتهاء من تسعة مساجد في المحافظة وستستمر المبادرة للاستفادة من المياه الرمادية في ري حدائق المساجد .