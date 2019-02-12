، جازان تحتضن ورشة عمل لتأسيس جمعية تعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحيدري": ستساعد المزارعين في تنسيق الجهود والحصول على الخدمات وتحسين الدخل

بتشجيع من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنهى أكثر من 50 مزارعاً للمانجو في منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم التأسيسي لإنشاء جمعية تعاونية لتكون جهة اعتبارية لهم، كما تحظى بدعم من صندوق التنمية الزراعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان أن مزارعين من كل محافظات منطقة جازان اجتمعوا اليوم في محافظة صبيا بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، ومثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجلس الجمعيات التعاونية المهندس محمد إبراهيم الحيدري، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعي المهندس أحمد بن عبدالله دراج ورئيس قسم الجمعيات التعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان زين بن عيسى جعفري واتفق المزارعون على تسمية الجمعية (الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان) ومقرها محافظة صبيا.

وأشار "الجذعان" إلى أن هذا الاجتماع جاء بهدف تنسيق الجهود وحث المزارعين على تأسيس جمعية تعاونية تساعد في دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية بالمنطقة.

من جانبه بين المهندس محمد الحيدري أن الجمعيات التعاونية ستساعد المزارعين على تنسيق الجهود والحصول على الخدمات، إضافة إلى تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة.

يشار إلى أن زراعة المانجو تنتشر بشكل كبير في منطقة جازان، اذ يوجد أكثر من ٧٥٠ مزرعة تحتوى على ٨٠٠ ألف شجرة للمانجو بإنتاج ما يزيد على ٣٠ ألف طن سنوياً، وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين.