بالصور.. إطلاق النسخة الثانية لمؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية في نسخته الثانية تحت شعار «تكامل الأداء.. لأجل بناء الإنسان»، وافتتحه نيابة عن وزير الصحة، وكيل الوزارة للموارد البشرية.

ويقام المؤتمر لمدة يومين برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ويشهد عدة ورش عمل، فضلًا عن عرض تجارب نجاح وتنظيم معارض متخصصة في الموارد البشرية، بالإضافة إلى معرض آخر عن التحول الوطني ومستقبل الرعاية الصحية من خلال نموذج الرعاية الصحية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية .

وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، إن الوزارة تسعى لحفظ وحماية حقوق منسوبيها وتكفلها لهم ضد أي ممارسات تسيء لهم، سواء فعلية أو قولية أو معنوية، بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بمتابعة وزير الصحة، مؤكدًا وقوف الوزارة مع منسوبيها لأخذ حقوقهم كاملة وفق النظام المعمول به في الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل باهتمام لتأهيل كافة منسوبيها؛ لتقديم أرقى الخدمات الطبية والإدارية للمستفيدين.

وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية، يركز على رعاية موظفي الدولة لمساعدتهم على تحقيق الابتكار وتحفيز الإبداع، وتعزيز رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وسياسة وزارة الصحة التي تسعى إلى تجويد خدماتها.

وأوضح مساعد مدير عام الشئون الصحية للموارد البشرية بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور هيثم طيب، أن النسخة الثانية من المؤتمر المقام هذا العام، تعد امتدادًا لنسخته الأولى التي أقيمت في مكة المكرمة العام الماضي، بعد أن حظي بصدى إيجابي، ونتيجة لذلك؛ صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتنظيم النسخة الثانية منه بمدينة مكة المكرمة.

وتابع طيب، أن مؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية، يهدف إلى تعزيز قيمة الإنسان ورعايته، وتحسين بيئة العمل من أجل المستفيدين بتجويد الخدمات المقدمة لهم، كون ذلك الهدف الأسمى لوزارة الصحة؛ لذلك كان شعار المؤتمر هذا العام «تكامل الأداء من أجل بناء الإنسان».

يشار إلى أن مؤتمر مكة للموارد البشرية، تم اعتماده من قبل هيئة التخصصات السعودية بواقع 36 ساعة تعليم مستمر.