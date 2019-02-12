«العمل» تحدد شروط وموعد بدء التسجيل في مبادرة الفاتورة المجمعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء 19 فبراير موعدًا لبدء تلقي طلبات المنشآت المستحقة للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة.

وحول شروط الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة، طالبت الوزارة بالتسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يكون السجل التجاري للمنشأة ساريًا، ويكون متوسط نطاق المنشأة لآخر 52 أسبوعًا في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض.

ومن بين شروط التسجيل –كذلك- تحسين متوسط نطاق المنشأة إذا كان بالأصفر أو بالأحمر، ورفعه إلى الأخضر فأعلى ثم الحفاظ على المتوسط لمدة 52 أسبوعًا، وتسجيل بيانات الحساب البنكي الخاص للمنشآت المسددة فقط.

وحول طريقة تسجيل الحساب البنكي، قالت الوزارة، إنه يجب تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن الحساب البنكي مسجلًا في أنظمة الوزارة، فاتبع الخطوات التالية:

• اختر المنشأة ثم انقر على ابدأ.

• اختر إدارة بيانات الحساب البنكي.

• أدخل رقم السجل التجاري.

• اختر نوع منشأتك سواء كانت (شركة أو مؤسسة).

• أدخل رقم الإبيان وأرفق شهادته ثم اضغط على «حفظ».

• أدخل كود التحقق المرسل إلى رقم جوال المسجل بنظام «أبشر».

• بعد التحقق من الحساب البنكي تظهر رسالة حسب نوع المنشأة.

• وبعد تفعيل الحساب يمكن تسجيل الدخول للاستفادة من المبادرة.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت مبادرة الفاتورة المجمعة؛ بهدف تحفيز للقطاع الخاص ودعم توطين الوظائف، ضمن جهودها لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى ثقة المنشآت وضمان استقرارها واستدامتها.

وتأتي المبادرة إيمانًا بأهمية القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث تقدمها الوزارة بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص وتتضمن منح الدعم الفوري لتغطية فروقات المقابل المالي لرخص العمل لعام 2018.

وتستهدف المبادرة دعم المنشآت التي أثبتت التزامها بالتوطين ومساعدتها على التوسع والنمو؛ حيث خصصت الحكومة 11.5 مليار ريال لمساعدة الشركات من أصل 200 مليار ريال، هي قيمة خطة تحفيز القطاع الخاص.

وتتضمن مبادرة الفاتورة المجمعة سداد فروقات المقابل المالي لرخص عمل عام 2018م، بالنسبة للمنشآت التي يكون متوسط نطاقها خلال الـ12 شهرًا الماضية، في النطاق الأخضر فأعلى.

وصدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرًا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.