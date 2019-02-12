90 ألف مشترك في رسائل الجوال يتكفلون بإنشاء المسجد الثامن بمحافظة بقيق

أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية للعناية بالمساجد، الانتهاء من بناء المسجد الثامن على الطرق السريعة بتبرعات من 90 ألف مشترك في خدمة رسائل الاتصالات SMS.

وأشار الأمير سلطان، إلى ما توليه المملكة من عناية بالغة ببيوت الله، موضحًا أن ملوك هذه البلاد ومنذ تأسيسها على يد الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يولون أهمية بالغة ببيوت الله ورعايتها والمحافظة عليها.

وأكد أن المملكة تعتز بأن من أولوياتها خدمة الدين الإسلامي الحنيف والعناية بالمساجد.

وأعرب الرئيس الفخري للمؤسسة، عن اعتزازه بعمل المؤسسة الخيرية للعناية بالمساجد وما تقدمه من جهود لخدمة مساجد الطرق، مثمنًا مبادرات الداعمين للمؤسسة ومساندتهم لتحقيق الرسالة النبيلة.

ودعا رجال الأعمال والمواطنين لدعم المؤسسة ومساندة مشروعاتها وأعمالها الخيرية.

ويقع المسجد على طريق «الرياض– الدمام» بمركز الفردانية التابع لمحافظة بقيق بجوار محطة اينوك، وقد بلغت تكلفة إنشائه مليونًا وثماني مائة ألف ريال، وسيتم افتتاحه يوم الجمعة الموافق 10/6/1440هـ.

وأوضح الأمير سلطان، أن هذا المسجد هو أول مسجد تم تمويل تكاليف بنائه من تبرعات المشتركين في رسائل الجوال التي تصل من خلال القنوات التي خصصتها المؤسسة لذلك، مبديًا اعتزازه بالمشتركين من عملاء شركة الاتصالات السعودية وزين وموبايلي في قناة المؤسسة 5112 الذين تجاوز عددهم 90 ألف مشترك.

وقدم، الشكر والتقدير لمجلس إدارة المؤسسة وإدارتها التنفيذية على جهودهم المتميزة والتي أسهمت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2018م حيث كان عامًا استثنائيًا في حجم ونوعية الإنجازات التي تحققت.

كما وجه، مجلس إدارة المؤسسة بالبدء في إنشاء المسجد التاسع من تبرعات المشتركين وأن تستمر المؤسسة في عملها المتميز وشفافية أدائها، بما يجعل المشترك يطمئن على أمواله التي يتبرع بها وأنها تصرف في مسارها الصحيح .

ويأتي افتتاح هذا المسجد متزامنًا مع اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي سيعقد لأول مرة خارج الرياض في مكتب المؤسسة بالمنطقة الشرقية؛ لاستعراض ما تم إنجازه في عام 2018م، واعتماد الخطط والبرامج والمستهدفات التي أعدتها الإدارة التنفيذية لعام 2019م وحسب خطتها الاستراتيجية.

وتهدف مؤسسة «مساجدنا على الطرق» لتحفيز كل المشغلين لمحطات الطرق للاهتمام والعناية بالمساجد وملحقاتها للوصول بها للمستوى الذي يجب أن تكون عليه بيوت الله وبما يليق بمستخدمي هذه المساجد ودورات المياه الملحقة بها، وتهيئة المساجد والعناية بها بما يتلاءم مع أهمية وشرف ومكانة المسجد، وبمكانة ومستوى المملكة بلد الحرمين.