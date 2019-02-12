حالة وفاة في انقلاب شاحنتي نقل بعقبة ضلع

تسبب انقلاب شاحنتين من أعلى أحد الجسور بعقبة ضلع، اليوم الثلاثاء، في وقوع حالة وفاة وإصابة آخر، وإغلاق العقبة جزئيًا.

وأوضحت مصادر لـ«عاجل»، أن الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة وإصابة من الدرجة الأولى، وفقًا للمعلومات الأولية.

وانقلبت شاحنتا النقل من فوق أحد جسور عقبة ضلع التي تربط بين عسير وجازان، فيما باشرت الجهات المختصة من الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني، إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بمساندة مواطنين.