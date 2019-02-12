السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يتفقد سير العمل التعليمي بمحافظة بقيق



الدمام 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أمس ، سير العمل التعليمي بمدارس محافظة بقيق ، ومتابعة المشروعات المنجزة، والوقوف ميدانياً على المشروعات التي تحتاج إلى دعم لإنجازها ولاحتياجات المحافظة تعليمياً.

وأوضح مدير تعليم المحافظة مرعي البارقي أن زيارة الشلعان تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية للتعليم بالمحافظة، وتلمس الاحتياجات ، كما أنها تواكب الحراك التعليمي في التركيز على العملية التعليمية في غرف الدراسة، لاسيما في الاستعداد للاختبارات الدولية.

// انتهى //

19:34ت م

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الدمام 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أمس ، سير العمل التعليمي بمدارس محافظة بقيق ، ومتابعة المشروعات المنجزة، والوقوف ميدانياً على المشروعات التي تحتاج إلى دعم لإنجازها ولاحتياجات المحافظة تعليمياً.وأوضح مدير تعليم المحافظة مرعي البارقي أن زيارة الشلعان تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية للتعليم بالمحافظة، وتلمس الاحتياجات ، كما أنها تواكب الحراك التعليمي في التركيز على العملية التعليمية في غرف الدراسة، لاسيما في الاستعداد للاختبارات الدولية.// انتهى //19:34ت م0267

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