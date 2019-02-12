السعودية اليوم / الملحق الثقافي يلتقي وفدًا من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة بولتين وشركة صناعة الطيران البريطانية



لندن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

التقى الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي وفدًا من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة بولتون البريطانية، وبحث مع الجامعتين عددًا من القضايا الأكاديمية التي تجمع بينهما.

واستعرض المجتمعون آليات التعاون بين الملحقية والجامعات

من جهة أخرى، اجتمع الملحق الثقافي بعدد من مسؤولي أكاديمية التدريب بشركة وأكاديمية شركة صناعة الطيران البريطانية (BAE Systems).

وبُحث خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في برامج التدريب والتعليم.

واستعرض مسؤولو الشركة دور الأكاديمية في تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم في المجالات التقنية في صناعة الطيران، وذلك للمساهمة بعد عودتهم إلى الوطن في خدمة جهود التنمية الوطنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

18:53ت م

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لندن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسالتقى الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي وفدًا من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة بولتون البريطانية، وبحث مع الجامعتين عددًا من القضايا الأكاديمية التي تجمع بينهما.واستعرض المجتمعون آليات التعاون بين الملحقية والجامعات السعودية والبريطانية، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التطورات العلمية والعملية وسبل دعمها وتسهيل السبل التي تخدم المتدربين والدارسين.من جهة أخرى، اجتمع الملحق الثقافي بعدد من مسؤولي أكاديمية التدريب بشركة وأكاديمية شركة صناعة الطيران البريطانية (BAE Systems).وبُحث خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في برامج التدريب والتعليم.واستعرض مسؤولو الشركة دور الأكاديمية في تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم في المجالات التقنية في صناعة الطيران، وذلك للمساهمة بعد عودتهم إلى الوطن في خدمة جهود التنمية الوطنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:53ت م0254

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