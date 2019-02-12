السعودية | وزير الداخلية بسلطنة عمان يصل الرياض

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:55 مساءً, 12 فبراير 2019 م

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وصل معالي وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، إلى الرياض اليوم.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بو هلال البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

