شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد ينتحل صفة طبيب والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدًا ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، تم إحالته إلى النيابة العامة.



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