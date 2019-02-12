شكرا لقرائتكم فيصل بن نواف يفتتح معرض الملك سلمان بأمانة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، معرض الملك سلمان بن عبدالعزيز “الدائم” الذي أنشأته أمانة منطقة الجوف في مقرها.

وتجول سموه في المعرض، مستمعاً من أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي عن محتوى المعرض وإنجازات ملك الحزم الذي يضم 100 صورة تدرجت من عهد المؤسس إلى عهد الملك سلمان الزاهر.

واشتمل المعرض على أقسام مختلفة تركزت على طفولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومراحل حياته، وزياراته التاريخية داخل وخارج المملكة.

وكشف المهندس الغامدي عن صور نادرة وخاصة للملك سلمان تحاكي مراحل حياته -رعاه الله- ومرافقته للملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده رحمهم الله.

وأشاد الأمير فيصل بن نواف, بفكرة المعرض وما اشتمل عليه من صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، معرباً عن شكره لأمين المنطقة، داعياً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادته الرشيدة.

حضر الافتتاح وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات وقياداتها، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

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