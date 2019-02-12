شكرا لقرائتكم أمين جازان في جزيرة فرسان لبحث معوقات المشاريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أكد أمين جازان نايف بن سعيدان، أن جزيرة فرسان تمتلك كافة المقومات الطبيعية لتصبح إحدى الوجهات السياحية البحرية المميزة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمشاريع بلدية محافظة جزر فرسان، يرافقه وكلاء الأمين وعدد من مديري العموم بالأمانة، لبحث معوقات المشاريع حيث كان في استقباله رئيس البلدية المهندس محمد أبو علة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة فرسان.

جولة ميدانية :

وتفقد أمين منطقة جازان عددا من المشاريع البلدية والخدمية، وناقش سير تنفيذ المشاريع التي تحت التنفيذ، والمشاريع التي تحت إجراءات الترسية وكذلك المشاريع التي تم تسليم مواقعها للبدء بالتنفيذ.

وضع الحلول :

وناقش أمين المنطقة مع رئيس البلدية ، ومع رئيس ونائب وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية سير تنفيذ المشاريع البلدية، وبحث معهم وضع الحلول للمعوقات التي تعترض سير العمل البلدي .

بحث احتياجات الجزر :

كما التقى أمين المنطقة بمحافظ جزر فرسان حسن الحازمي وناقش معه احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية ، وبين ابن سعيدان أن هذه الزيارة التفقدية تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، الذين يحثون دائماً على تقديم أفضل الخدمات البلدية من أجل متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر .



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