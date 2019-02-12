شكرا لقرائتكم الإنذار المبكر : 24 ساعة من الغبار على المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تمتد على مدى 24 ساعة اعتبارا من السابعة من مساء الثلاثاء وتشمل المدينة المنورة – الحناكية – مهد الذهب – الرايس – بدر – ينبع – الطريق الواصل إلى مكة المكرمة والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة نجران توقع الإنذار المبكر استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة حتى الرابعة من فجر غد الأربعاء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، توقعت نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار ، وكذلك الانخفاض في درجات الحرارة من يوم غدٍ إلى السبت المقبل من الشهر الجاري.

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية عرعر, ورفحاء, وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا, والقريات, وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك تيماء, والوجه, وأملج, وضبا, وحقل، ومنطقة حائل الغزالة, والحائط, وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع, والعلا, وبدر, والرايس, والعيص, وخيبر, ووادي الفرع ، وذلك من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

وأشار التقرير أيضًا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة تربة, ورنية, والخرمة, وجدة, وذهبان, ورابغ, وخليص, والكامل, وبحرة ، من يوم الأربعاء إلى الجمعة ، ومنطقة القصيم بريدة, وعنيزة , والمذنب , والبكيرية, والبدائع” يومي الخميس والجمعة ، ومنطقة الرياض تشمل الخرج, والمجمعة, وشقراء, والزلفي, والقويعية, والدوادمي, عفيف ، في يومي الخميس والجمعة ، والمنطقة الشرقية حفر الباطن, والقيصومة, والنعيرية, والدمام, والجبيل, والخفجي, والظهران, والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة ، وذلك في يومي الخميس والجمعة.

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