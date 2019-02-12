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شكرا لقرائتكم أيتام عرعر تسلم 150 يتيمًا وأرملة بطاقات التأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عرعر
سلمت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر اليوم بطاقات التأمين الطبي لـ” 100 يتيم ” و50 أرملة من أمهات الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية بالتعاون مع جمعية كنف وبدعم كريم من صندوق سابك الخيري – بر لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستوصفات والمستشفيات الخاصة.
وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن الجمعية تحرص على الاستفادة من الجمعيات المتخصصة والجهات ذات العلاقة في كل ما من شأنه تقديم الخدمة لمستفيدي الجمعية من الأيتام والأرامل في كافة المجالات الرعوية والتنموية ,مقدماً جزيل الشكر لصندوق سابك الخيري – بر الذي يقدم مساهمات مجتمعية رائعة، والشكر موصول لجمعية كنف الخيرية على تعاونها المثمر.
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