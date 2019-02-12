شكرا لقرائتكم يوم مفتوح لأطفال السرطان بمدينة الملك فهد الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وبرعاية من البنك السعودي الفرنسي يوماً مفتوحاً لعدد من أطفال السرطان في مدينة الملك فهد الطبية بمناسبة الْيَوْم العالمي لسرطان الأطفال.

وشمل البرنامج زيارة للأطفال المنومين وتقديم الهدايا لهم من قبل موظفي البنك الذين شاركوا الأطفال في غرفة الترفيه والرسم.

كما تم تزويد الغرفة بعدد من الألعاب التفاعلية الجديدة وبعدها انطلق البرنامج الثقافي والترفيهي الخاص الذي أعد خصيصاً لهم مثل المسابقات والأهازيج وبمشاركة فرقة ترفيهية بالإضافة إلى فقرات توعوية وعرض تجارب لعدد من المتعافين من السرطان وأركان تفاعلية.

كذلك شارك أهالي الأطفال في البرنامج وتم تقديم الهدايا لهم جميعاً وفِي نهاية الْيَوْم المفتوح تم تسليم البنك السعودي الفرنسي درعاً لدعمه البرنامج ورعايته الْيَوْم المفتوح .

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