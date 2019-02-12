الان تتابع “الصحة” تضبط وافدا ينتحل صفة طبيب ويمارس المهنة بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط وافد، انتحل صفة طبيب، ومارس مهنة الطب في المنازل، بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، بالإتصال على الرقم 937.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تضبط وافدا ينتحل صفة طبيب ويمارس المهنة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.