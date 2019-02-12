الان تتابع “الصحة” تضبط وافدا ينتحل صفة طبيب ويمارس المهنة بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط وافد، انتحل صفة طبيب، ومارس مهنة الطب في المنازل، بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، بالإتصال على الرقم 937.