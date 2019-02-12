سند محمد بن سلمان شروط سند محمد بن سلمان للزواج

في إطار سعي المملكة العربية السعودية وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تم إنشاء مبادرة سند محمد بن سلمان تحت رعاية المكتب الخاص بالأمير محمد بن سلمان حرصاً منه على دعم المجتمع السعودي وخصوصاً الشباب منه وتشمل هذه المبادرة عدة برامج كثيرة لدعم وتنمية المواطن السعودي.

حيث تسعى تلك المبادرة إلى تهيئة مناخ سهل وجميل للتمكن من الحياة الكريمة والوصول إلى أقصى منزلة يمكن للمجتمع السعودي أن يعيشها في ازدهار ورخاء ونمو وترتكز هذه المبادرة على التوعية وتنمية دور الفرد والأسرة إيماناً من الحكومة السعودية بأن الأسرة هي عماد المجتمع وتقويمها وتحقيق سعادتها من سعادة الأمة، نرفق أليكم في الأسفل من خلال هذه الصفحة شروط سند محمد بن سلمان للزواج.

سند محمد بن سلمان

سند محمد بن سلمان وتأتي تلك المبادرة انطلاقاً من الروابط الاجتماعية الأصيلة وتنميتها وتعميقها داخل المجتمع السعودي وأيضاً انطلاقاً من الروابط الثقافية والإسلامية للأمة حيث حث الإسلام على تيسير الزواج على قدر الإمكان لأن في ذلك حصانة للفرد وبالتالي حصانة للمجتمع من انتشار الأمراض الاجتماعية التي تترتب على تأخر الزواج وتعسره.

وبالتالي يساعد الشباب السعودي على التركيز والانطلاق نحو التقدم وصناعة النهضة داخل بلده، وبالتالي عندما يشعر المواطن السعودي بالكفاية سيؤدي ذلك إلى شعوره بالأمان وسيعزز القدرة على رفع كفاءة الإنتاج والتربية والتعليم داخل المجتمع الذي بدوره سينعكس عليه الأمان وسيسود جو من الطمأنينة والتلاحم الأسري وبالتالي التقليل من المشاكل النفسية على المستوى الفردي والمشاكل التي تواجه المجتمع ككل.

ويأتي هذا الدعم من الأمير محمد بن سلمان ليس دعماً مادياً فقط وإنما هو أيضاً دعم معنوي من خلال التوعية المكثفة والدورات التأهيلية داخل جميع البرامج التي تحتوي عليا مبادرة سند محمد بن سلمان.

سند محمد بن سلمان للزواج

سند محمد بن سلمان للزواج وبالتالي كانت هناك برامج كثيرة تخص الأسرة مثل برنامج سند للزواج وهو يساعد الشباب وعلى الزواج وإحصان أنفسهم وإعانتهم على تيسير نفقة الزواج تحت رعاية القائمين على المبادرة بالشراكة مع مؤسسات حكومية وأهلية، كما تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة، كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار.

شروط سند محمد بن سلمان للزواج

يجب أن يكون الزوج والزوجة مواطنين سعودين.

يجب أن يتراوح عمر الزوج بين (21-40) سنه والزوجة بين (18-40) سنه.

يجب أن يكون أول زواج للرجل.

يجب أن يكون لدي مقدم الطلب مستوي ادني من التعليم الثانوي.

لا ينبغي أن يكون عقد الزواج مضي عليه اكثر من سنه واحده من تاريخ تقديم الطلب.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

يجب ألا يزيد المهر من 50000 ريال.

إكمال دوره التوعية المالية وتحقيق نتيجة لا تقل عن 60%

إعطاء الأولوية لأطفال شهداء الواجب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

سند محمد بن سلمان للزواج

في الصورة السابقة توضح أليكم طريقة التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.