شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول يتفقد قوة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نوه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بالدور الفاعل لرجال الأمن وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية حيال الحفاظ على سلامة أمن الوطن, وبالجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة بالقطاعات الأمنية كافة.

وعبر نائب أمير منطقة نجران خلال زيارته التفقدية اليوم (الثلاثاء), لمقر قوة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران، عن فخر واعتزاز الجميع برجال الأفواج الأمنية، الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم الملك والوطن، منوهاً بالإمكانيات البشرية والآلية ومراكز التدريب المتطورة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

واستهل نائب أمير نجران، جولته بزيارة أقسام القوة الأمنية، مستمعاً خلالها لشرحاً قدمه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى، عن العمليات والمهام التي يؤديها رجال الأفواج الأمنية بمنطقة نجران ومسرح عملياتها.

من جهته, أعرب قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، ولنائبه على ما يولونه من اهتمام ومتابعةً للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مثمناً زيارة نائب أمير المنطقة ، للقوة الأفواج التي تأكد حرص وعناية القيادة الرشيدة بالقطاعات الأمنية كافة من خلال توفير احتياجاتها الفنية والبشرية, للإسهام في رفع كفاءة القوات والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء أعمالها بكل دقة واحترافية عالية.