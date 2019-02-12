شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يطلع على خطط تطوير محكمة التنفيذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم (الثلاثاء)، رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الشيخ محمد العضيبي. استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم (الثلاثاء)، رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الشيخ محمد العضيبي. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال المحكمة وخططها التطويرية الهادفة لتسريع إنجاز طلبات التنفيذ. كما التقى نائب أمير النمطقة، الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الشيخ صالح بن زابن. واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال المجمع الهادفة لإثبات شمول الشريعة واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، وكذلك نشر التراث الفقهي الإسلامي وتوضيح مصطلحاته، وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه، وتشجيع البحث العلمي في ذلك.



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