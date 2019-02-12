شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تتيح الترشح للانضمام إلى لجان اختبارات الدارسات العليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح المجال للممارسين الصحيين من ذوي الخبرة للتقدم لعضوية 14 لجنة من لجان الاختبارات للدراسات العليا الجديدة لتخصصات: جراحة الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال، وتخصص تقنية الأحياء الدقيقة، وتخصص تقنية الأشعة، وتخصص حالات الحمل الحرجة وطب الأجنة، وتخصص الطب النفسي لدى الأطفال، وتخصص زراعة الأسنان، وتخصص العقم، وتخصص الغدد الصم والسكري لدى الأطفال، وتخصص الجهاز الهضمي والكبد، وتخصص طب الألم، وتخصص الأشعة العصبية، وتخصص تصوير الجسم بالأشعة، وتخصص الأشعة التداخلية، وتخصص طب أسنان الأسرة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة فهد القثامي، أن الهدف من فتح المجال للممارسين الصحيين للانضمام إلى لجان الاختبارات للدراسات العليا، هو تشجيع لمشاركة الخبراء من جميع أنحاء المملكة في إنشاء محتوى الاختبارات، وسيتم تشكيل هذه اللجان وفق معايير مهنية.

ودعا القثامي الممارسين الصحيين الخبراء، إلى التسجيل في الترشح خدمة لهذا الوطن، حتى تتاح الفرصة لتقديم خبراتهم المميزة والاستفادة منها في تحقيق الأهداف الطموحة لحماية وتعزيز الصحة.

يذكر أن آخر موعد لتقديم طلب الترشيح الثلاثاء 5 مارس 2019، من خلال الرابط:

https://www.scfhs.org.sa/examinations/Pages/callforintreset.aspx.