أمير مكة بالنيابة يطلع على أعمال محكمة التنفيذ بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي صالح بن زابن.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال المجمع الهادفة لإثبات شمول الشريعة واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، كذلك نشر التراث الفقهي الإسلامي، وتوضيح مصطلحاته وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه وتشجيع البحث العلمي في ذلك.

كما التقى في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة محمد العضيبي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال المحكمة وخططها التطويرية الهادفة لتسريع إنجاز طلبات التنفيذ.