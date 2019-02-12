، إنهاء معاناة مريضة "حصوات" بالمثانة بحفر الباطن ،

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نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريضة دامت قرابة السنوات الأربع مع "حصوات" تشكلت في المثانة وتسببت بمضاعفات على صحتها.
وكانت المريضة تشكو من مشاكل حادة أثناء التبول وانحباس متكرر في البول، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الحالة؛ تبين وجود تضخم في غدة البروستات، وحصوات في المثانة البولية، كان سببًا لمعاناة وآلام المريضة استمرت أربع سنوات.
وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي؛ حيث جرى استئصال الغدة والبروستات عن طريق البطن، وإزالة الحصوات من المثانة، وهي بحجم 3.5سم، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، مع استقرار الحالة بعدها.
إنهاء معاناة مريضة "حصوات" بالمثانة بحفر الباطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريضة دامت قرابة السنوات الأربع مع "حصوات" تشكلت في المثانة وتسببت بمضاعفات على صحتها.
وكانت المريضة تشكو من مشاكل حادة أثناء التبول وانحباس متكرر في البول، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الحالة؛ تبين وجود تضخم في غدة البروستات، وحصوات في المثانة البولية، كان سببًا لمعاناة وآلام المريضة استمرت أربع سنوات.
وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي؛ حيث جرى استئصال الغدة والبروستات عن طريق البطن، وإزالة الحصوات من المثانة، وهي بحجم 3.5سم، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، مع استقرار الحالة بعدها.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
07:07 PM
دامت قرابة 4 سنوات
نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريضة دامت قرابة السنوات الأربع مع "حصوات" تشكلت في المثانة وتسببت بمضاعفات على صحتها.
وكانت المريضة تشكو من مشاكل حادة أثناء التبول وانحباس متكرر في البول، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الحالة؛ تبين وجود تضخم في غدة البروستات، وحصوات في المثانة البولية، كان سببًا لمعاناة وآلام المريضة استمرت أربع سنوات.
وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي؛ حيث جرى استئصال الغدة والبروستات عن طريق البطن، وإزالة الحصوات من المثانة، وهي بحجم 3.5سم، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، مع استقرار الحالة بعدها.
، إنهاء معاناة مريضة "حصوات" بالمثانة بحفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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