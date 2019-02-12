، أمير الحدود الشمالية يزور قرية قيصومة فيحان برفحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة

زار أمير منطقة الحدود الشمالية, فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ قرية قيصومة فيحان، بمحافظة رفحاء.

يأتي ذلك، في إطار زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم, وكان في استقباله الشيخ شخير الفديد, وعدد من الأهالي.

ووجه بدراسة احتياجات القرية الخدمية, مؤكدًا أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذها، بما يحقق الصالح العام، منوهًا بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.