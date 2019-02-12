، "ترامب" للملالي في ذكرى الثورة: حصادكم 40 عاماً من الفشل والإرهاب ،

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بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإيرانيين باللغة الفارسية عبر حسابه في "تويتر"، معتبراً أن "العقود الأربعة من حكم الملالي في إيران كانت أربعين عاماً من الفشل والفساد والقمع والإرهاب".
ووفقاً لما أوردته "يورونيوز" اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي: "إن النظام الإيراني لديه 40 عاماً فقط من الفشل، الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قد كتب في وقت سابق في "تويتر" تعليقاً على احتفال إيران أمس: "لقد مر 40 عاماً ًمن الفشل".
وذكر أنه "يعود إلى النظام الإيراني تغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني تحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".
وأكد "بولتون" أن الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الإيراني وستكون وراءه لضمان إسماع صوته.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصاً عبر تقديمها الدعم العسكري للنظام في سوريا و مليشيا حزب الله اللبناني.
"ترامب" للملالي في ذكرى الثورة: حصادكم 40 عاماً من الفشل والإرهابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإيرانيين باللغة الفارسية عبر حسابه في "تويتر"، معتبراً أن "العقود الأربعة من حكم الملالي في إيران كانت أربعين عاماً من الفشل والفساد والقمع والإرهاب".
ووفقاً لما أوردته "يورونيوز" اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي: "إن النظام الإيراني لديه 40 عاماً فقط من الفشل، الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قد كتب في وقت سابق في "تويتر" تعليقاً على احتفال إيران أمس: "لقد مر 40 عاماً ًمن الفشل".
وذكر أنه "يعود إلى النظام الإيراني تغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني تحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".
وأكد "بولتون" أن الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الإيراني وستكون وراءه لضمان إسماع صوته.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصاً عبر تقديمها الدعم العسكري للنظام في سوريا و مليشيا حزب الله اللبناني.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
06:47 PM
غرد باللغة الفارسية
بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإيرانيين باللغة الفارسية عبر حسابه في "تويتر"، معتبراً أن "العقود الأربعة من حكم الملالي في إيران كانت أربعين عاماً من الفشل والفساد والقمع والإرهاب".
ووفقاً لما أوردته "يورونيوز" اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي: "إن النظام الإيراني لديه 40 عاماً فقط من الفشل، الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قد كتب في وقت سابق في "تويتر" تعليقاً على احتفال إيران أمس: "لقد مر 40 عاماً ًمن الفشل".
وذكر أنه "يعود إلى النظام الإيراني تغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني تحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".
وأكد "بولتون" أن الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الإيراني وستكون وراءه لضمان إسماع صوته.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصاً عبر تقديمها الدعم العسكري للنظام في سوريا و مليشيا حزب الله اللبناني.
، "ترامب" للملالي في ذكرى الثورة: حصادكم 40 عاماً من الفشل والإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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