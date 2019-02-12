، "بلدي الرياض" يناقش تنمية الاستثمارات وتطوير مقترح مدينة الأنعام بالباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - في زيارة استهدفت تبادل التجارب والخبرات

زار وفد المجلس البلدي لمدينة الرياض برئاسة الأستاذ خالد العريدي مقر مجلس بلدي حفر الباطن، وكان في استقبالهم الأستاذ سعود اللغيصم رئيس بلدي حفر الباطن وأعضاء المجلس، بحضور أمين المحافظة المهندس محمد الحسيني.

وفي بداية اللقاء، قدم بلدي الرياض عرضًا تعريفيًا عن أبرز أعمال المجلس وإنجازاته، ثم تداول الجانبان مجموعة من المبادرات، جرى على إثرها اتخاذ عدد من التوصيات المشتركة والمتعلقة بتطوير الخدمات البلدية.

وعقد المجلسان ورشة مشتركة في مجال تنمية الاستثمارات، جرى خلالها مناقشة ما يتعلق بأهمية مراجعة آلية تحديد الأسعار باستثمارات الأمانات، بما يتوافق مع أسعار السوق، وكذلك تشجيع رجال الأعمال لتوسيع استثماراتهم عبر مختلف الوسائل المناسبة.

وخلال اللقاء عرض بلدي الحفر المقترح الذي يعمل عليه لإنشاء مدينة أنعام حضارية بحفر الباطن، بهدف استغلال الثروة الحيوانية التي تتميز بها المحافظة، والاستفادة من مشتقات المواشي، والمحافظة على السلالات الجيدة وتطويرها.

وعقب اللقاء أكد رئيس بلدي الرياض خالد العريدي أن مبادرة مدينة الأنعام النموذجية المقترحة مبادرة طموحة تستحق الدعم والتطوير، نظرًا لما تتميز به محافظة حفر الباطن من سلالات أنعام مميزة، تؤهلها لتصدر مدن المملكة في هذا الشأن، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، وكونها مرعى طبيعيًا يمكن الاستفادة منه في إعادة تدوير مخرجات الأنعام واستغلالها الاستغلال الأمثل، إضافة إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التنمية في المحافظة وفق رؤية 2030.

بدوره، بيّن رئيس بلدي حفر الباطن سعود اللغيصم أن المجلس يعمل على إعداد هذه المبادرة وترتيبها وإخراجها بشكل لائق، تمهيدًا لرفعها إلى المحافظ بالتنسيق مع أمين المحافظة، من أجل الحصول على سوق نموذجي يضمن فتح العديد من المجالات وفرص العمل، مؤكدًا أن المبادرة تتضمن فتح مصانع أصواف، وأسمدة، وجلود، ومصنعًا للمنتجات الطبية من أمعاء الأغنام، وكذلك المنتجات الغذائية من الألبان ومشتقاتها، بالإضافة إلى بيع المواشي المبردة التي يمكن توزيعها في مدن المملكة وتصديرها إلى الخارج.