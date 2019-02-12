شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يؤكد خلال لقاءه عباس وقوف السعودية الدائم مع فلسطين والان مع التفاصيل

جدد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني .

كما أكد تمسك السعودية بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وعبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين.

كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.